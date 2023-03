MAEVATANANA – Un homme viole une fillette

Une série de viols sur mineure fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours et devrait interpeller les autorités concernées. Sinon, reprendre le mouvement collectif « stop viol » comme en 2020 et 2021 pourrait être nécessaire. Mardi, à Maevatanana, une jeune fille de 9 ans a été victime d’une agression sexuelle commise par une personne de connaissance. L’enfant n’avait pas donné signe de vie depuis la veille. On l’a vue la dernière fois accompagnée par l’homme dont personne n’a subodoré l’intention. La mère de la fille s’est alors rendue à la police vers 23h pour déclarer sa disparition. La recherche effectuée dans les heures qui ont suivi a été infructueuse. Vers 3h30 du matin, la femme a de nouveau prévenu la police. D’après elle, l’homme dont elle a bien cité le nom venait de lui ramener sa fille. Il les a tenues en respect avec un couteau. Puis, il a pris la fuite. L’enfant a été violée, selon sa mère. Elle a été admise au centre hospitalier de référence régionale de Maevatanana. En même temps, une enquête a été ouverte par le service régional de la police judiciaire de Betsiboka.