Jeux des îles – Réunion d’urgence avec les fédérations

Les parties prenantes pour la réussite de la onzième édition des JIOI de 2023 à Madagascar se sont réunies hier au siège du COJI à Mahamasina.

Du concret. À moins de six mois de l’ouverture de la onzième édition des jeux des îles de l’Océan indien 2023, le ministère de la Jeunesse et des sports a réuni d’urgence au siège du COJI qui se trouve au stade Barea Mahamasina tous les présidents de chaque fédération sportive des 23 disciplines retenues aux JIOI de 2023.

La réunion a été faite en présence du ministère de la Jeunesse et des sports, par Rosa Rakotozafy, directeur général des Sports et quelques directeurs de départements au sein du MJS, du président de TAFITA, Eric Rakotoari­manga, et du secrétaire générale du Comité olympique malgache, Harinelina Randriamanarivo.

En préparation de la réception de la onzième édition des JIOI de 2023 à la maison, et en guise d’inventaires de tous les matériels nécessaires à installer sur les sites de jeu, la réunion s’est portée aussi sur le volet organisation et aménagements techniques.

« Toutes les fédérations sportives ont été invitées à donner la liste des matériels nécessaires durant les jeux car le MJS va établir les budgets correspondant aux dépenses nécessaires pour l’achat et l’installation de ces matériels, pour que tous soient prêts et qu’il n’y ait pas d’oubli. Chaque fédération a déjà ses propres besoins mais la réunion de mardi a été une sorte de réactualisation de ceux-ci », confie Aina Tafitasoa Andria­terakandriana, directeur d’appui au sport de haut niveau.

Le temps presse

Lors de la réunion de mardi, il n’ a pas été question de la rénovation complète de la piste d’Alarobia. Néanmoins, Dominique Raherison, président de la FMA n’a pas caché son souhait pour que ce temple de l’athlétisme malgache soit fait le plus tôt possible. Il a déjà proposé de confier aux Chinois la réalisation de la rénovation complète de la piste d’Alarobia. Ils ont les moyens et la rapidité nécessaire pour la réalisation dans un délai court car le temps presse .

En ce qui concerne le logo, la mascotte et l’hymne des jeux, la réunion de mardi n’ a pas soulevé la question. L’arrivée du nouveau ministre de la Jeunesse et des sports, André Haja Resampa, a bousculé les choses. La semaine dernière, une réunion technique en ligne avec la participation des délégués techniques des îles sœurs, du Comité International des Jeux et des fédérations, a été organisée par le Comité d’Organisation des Jeux des Îles.