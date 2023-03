HUAWEI ICT COMPETITION 2022 – 2023 – Madagascar ira en finale internationale

La finale régionale d’Afrique de l’Huawei ICT Competition 2022-2023 s’est déroulée le 22 février dernier, dans les locaux du groupe Huawei Madagascar. Vingt-sept équipes de seize pays de l’Afrique subsaharienne dont Madagascar y ont participé.

Pour sa deuxième participation à cette compétition, l’équipe malgache, composée de six étudiants pour les tracks Cloud et Network est sortie avec un rang honorable et avec des résultats motivants qui la propulsent vers la finale internationale. Les scores étant très serrés, l’équipe de la Grande île choque toute la région d’Afrique avec leur classement annoncé hier.

L’équipe kenyane arrive en tête de liste, et gagne le Grand Prize du concours pour les tracks Cloud et Network. Les gagnants seront conviés à la cérémonie de remise de prix vers la fin du mois de mars en Afrique du Sud. La finale internationale se tiendra en Chine dans quelques mois avec les meilleures équipes du monde entier.

Echange de talents

L’ICT Competition est un événement international d’échange de talents TIC développé par Huawei pour les étudiants des universités et collèges pour promouvoir le développement sain de l’écosystème des talents TIC et soutenir l’intégration entre l’industrie et l’éducation. Cette compétition s’inscrit dans le programme ARIVO, qui vise à doter mille personnes s’activant pour le développement du pays, à travers l’utilisation des nouvelles technologies et la transformation numérique. Huawei Madagascar s’associe au gouvernement, aux instituts d’enseignement et à l’industrie pour doter les futurs dirigeants des dernières connaissances au plus haut niveau mondial. L’ICT Competition est le rendez-vous de l’année pour les passionnés du digital. Les inscriptions pour la prochaine édition débuteront vers le mois d’octobre 2023.