Couvre-feu appliqué

A cause de l’insécurité alarmante et le kidnapping en particulier, un couvre-feu de 21h à 3h du matin a été appliqué dans les districts d’Ambatondrazaka et d’Amparafaravola, selon un arrêté préfectoral sorti mardi. Notons que trois personnes ne sont toujours pas libérées des mains de leurs ravisseurs. Elles ont été enlevées vendredi 24 février, à Ambohimanarivo-Morarano Chrome.