ANTANANARIVO-VILLE – Stationnement difficile dans les rues de Tana

Les chances de trouver une place où garer son véhicule, dans les rues de Tana, sont de plus en plus minces. La plupart des stationnements autorisés sont souvent occupés. « Je devais aller dans une banque à Antaninarenina, mais je n’ai pas trouvé de place pour stationner mon véhicule. », lance Romuald, un automobiliste, après avoir fait le tour d’Antaninarenina. Les stationnements interdits gagnent du terrain, face à cette insuffisance de parking. Romuald s’est résolu à se garer illégalement sur un trottoir, avec la complice d’un agent de sécurité. Dans les rues d’Isoraka, les véhicules stationnent sur deux files. Sur certaines rues à sens unique, des véhicules sont garés des deux côtés de la rue, bloquant ainsi la circulation. La commune urbaine d’Antananarivo (CUA) rappelle qu’il est interdit de stationner sur les trottoirs, sur les ronds points, sur les îlots, d’abandonner son véhicule sur les voies publiques, sur les marchés, ou encore sur les intersections des rues, de se garer sur un arrêt bus, un stationnement dédié aux taxis-villes. Ces stationnements abusifs et dangereux donnent lieu à la mise en fourrière. Une centaine de véhicules ont été mis en fourrière par la direction du Transport et de la mobilité urbaine auprès de la CUA, en 2022.