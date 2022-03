Souci d’efficacité – Les marchés publics se digitalisent

Réformes structurelles au nom de la transparence et de l’efficacité. Madame la ministre de l’Économie et des finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, a remis hier au Canal Olympia d’Andohata- penaka les documents de référence du Procurement review system, PRS, ainsi que le Code source dudit logiciel au président de la Commission nationale des marchés, CNM, Sitraka Tsitohaina Randrianarison.

« À partir de ce jour, l’utilisation du PRS sera effective au niveau central et sera étendue dans toutes les régions de Madagascar, en considérant les mesures d’accompagnement nécessaires, lesquelles devront être attribuées aux services utilisateurs. L’objectif étant d’arriver à zéro papier. Il y en a des tonnes aujourd’hui » tenait à souligner la ministre de tutelle. Qui mise sur la digitalisation des services offerts par son département pour mieux servir les usagers. Et réduire les tentations à la corruption.

« Le PRS allègera les tâches des services, pour baisser le taux d’erreurs en termes de procédures administratives et accélérer encore plus le traitement des dossiers soumis aux commissions. De plus, le système permettra aux utilisateurs de travailler de manière efficiente avec des informations disponibles en temps réel, de faciliter les actions de tous les services et d’assurer la traçabilité et la sécurisation des données » avance Sitraka Tsitohaina Randrianarison.

La CNM entend bien s’aligner aux principes de redevabilité et de transparence dans l’accomplissement de ses missions.