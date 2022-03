Période de pluies – L’approvisionnement en Vary Tsinjo continue

Toujours dans l’objectif de réguler les prix. Le ministère de l’Industrialisa­tion, du commerce et de la consommation (MICC) continue d’approvisionner en vary Tsinjo ainsi que les contrôles sur les marchés. Pour qu’aucun district ne soit oublié, les techniciens du ministère ont déployé tous les moyens pour que le vary Tsinjo arrive à destination malgré l’état des routes en cette période de pluie. En effet, 1 200 tonnes de vary Tsinjo ont été débarquées dans la région d’Anosy et ont été distribuées dans les districts d’Ambovombe, Tsihombe, Beloha et Bekily. 58 tonnes pour la région Amoron’I Mania qui seront réparties sur les quatre districts d’Ambositra, Fandriana, Ambatofinandrahana et Manandrina. Selon les instructions du ministre Edgard Razafindravahy, le vary Tsinjo sera vendu aux consommateurs au prix de 500 ariary le Kapoaka.

D’autre part, les différentes directions régionales de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (DRICC) ont également effectué des descentes sur terrain pour des contrôles.