Omnisport – Hawel Mamod’Ali en visite dans le Sud

mois de février très chargé en émotion et en action. Le ministre de la Jeunesse et des sports, Hawel mamod’ Ali, enchaine des visites marathons dans le Sud, Sud-Est et Sud-Ouest. En tant que ministre coach de cette partie de la Grande île et entouré de quelques membres de son cabinet, selon les directives du président de la République, Andry Rajoelina, il s’est enquis directement des réalités vécues par les populations et a constaté de près les dégâts subis par les infrastructures sportives après le passage des deux derniers cyclones.

Dans la région menabe, le ministre Hawel mamod’Ali a vu l’état d’avancement de la construction du stade et discuté avec les responsables locaux comment transformer la plage en aire de jeux pour les sportifs. En attendant, des consignes ont été données pour la bonne gestion de ces infrastructures.

Dans la Haute-matsiatra, le ministre coach s’est penché plus particulièrement sur l’état des infrastructures et a promis de réparer ceux qui en ont besoin. Sept districts de cette région ont reçu des équipements sportifs (ballons de foot, de basketball et de jeu de maillots).

S’entraider

Après les régions Vato­vavy, Fitovinany et Hautematsiatra, le numéro Un du sport malgache s’est rendu dans l’Ihorombe. Il a profité de son passage à Ihosy pour vérifier, entre autres, l’avancement des travaux sur le stade à pelouse synthétique et le gymnase.

Les districts, la direction régionale de la Jeunesse et des sports d’Ihorombe et les forces de l’ordre ont reçu également des ballons et des maillots du ministre. À Sakaraha, il s’est intéressé à la construction du gymnase, du stade de foot et de basketball. Il y a aussi distribué des ballons et des maillots. À bezaha, il a visité la maison des jeunes et à donné des outils de travail au personnel du ministère sur place.

Dans tous ses déplacements, le ministre est resté à l’écoute du personnel de don, département et des démembrements. Face à la situation actuelle, le ministre et son staff ne sont pas restés indifférents et se sont mobilisés pour apporter leur soutien aux victimes des intempéries.

Ainsi devant les dégâts provoqués par les deux météores qui ont laissé des séquelles dans ces régions, le directeur de cabinet du mJS, Solofoniaina michkael Reilly, a expliqué qu’il est « important de s’entraider surtout dans ces moments difficiles. Les visites conduites par le ministre permettent de constater les dégâts et en se rendant sur le terrain, son équipe et ont déjà apporté des solutions », conclut-il.