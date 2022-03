Marovoay – Soixante assaillants réclament deux cents millions d’ariary

Munis de fusils, soixante dahalo ont ramené trois corps de leurs comparses abattus lors de l’attaque d’un village. Ayant pris quinze otages, ils ont réclamé cinquante zébus et deux cents millions d’ariary en guise de réparation.

Un acte qui dépasse l’entendement. Samedi, une soixantaine de dahalo armés a placé les corps de trois de leurs comparses en plein village de Betaramahamay, dans la commune de Marovoay. Voulant dicter leur loi, les bandits ne se sont pas arrêtés là. Ils se sont saisis de quinze villageois qu’ils ont ligotés et tenus en respect avec leurs armes. Exigeant réparation suite à la mort de leurs trois compères, tombés sous les balles des habitants de Betaramahamay pendant l’attaque du village, les dahalo, qui avaient perdu trois des leurs dans l’affrontement, ont réclamé au fokonolona une somme s’élevant à deux cents millions d’ariary ainsi cinquante têtes de bovidés.

Avec les quinze villageois ligotés comme monnaie d’échange, les dahalo étaient en position d’imposer leurs termes. Désemparés, le fokonolona a alerté la gendarmerie. Des éléments d’intervention se sont dépêchés sur les lieux mais les assaillants n’ont voulu rien entendre. Réclamant avec véhémence le troupeau et la somme faramineuse indiquée, ils n’ont pas cédé d’un iota.

Sommations

Une dizaine de gendarmes a été dépêchée depuis Marovoay mais les individus venus arracher au forceps le bétail et l’argent qu’ils exigeaient ont campé sur leur position.

À plusieurs reprises, le maire d’Ankazomborona a entamé des négociations mais il s’est à chaque fois heurté à un discours de sourd. Brandissant des armes à feu , les soixante gros bras, se disant prêts à en découdre, se sont montrés vindicatifs et ont refusé toute négociation.

En réalisant la gravité de la situation, l’Organe Mixte de Conception (OMC) a pris les rênes. De son côté, la Circonscription Interrégionale de la Gendarmerie Nationale (CIRGN) de Mahajanga a dépêché plus d’effectifs pour reprendre le contrôle de la situation. Dimanche, avec l’arrivée d’un renfort prêt à leur donner du grain à moudre, les assaillants sont revenus à la voix de la raison. Sommés de libérer les otages qu’ils ont attachés, ils ne pouvaient qu’obéir. Intraitables dans les discussions, les gendarmes leur ont dans la foulée signifié de quitter les lieux en emportant les dépouilles de leurs acolytes. Se montrant cette fois-ci plus raisonnables, ils ont ramené les réparations à dix zébus et une somme de cinq millions d’ariary mais les villageois, revigorés par l’intervention de la gendarmerie, ont à leur tour refusé de payer le moindre centime aux individus venus insuffler la terreur. L’attaque de dahalo ayant fait trois morts remonte à la nuit du 14 au 15 février. Les dépouilles ont été conduites dimanche dans un village antandroy à Bepilopilo.