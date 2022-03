Entreprises – Importante réunion du GEM

Un événement épié de toutes parts. L’ assemblée générale du Groupement des entreprises de Mada­gascar, GEM, de ce jour au Carlton. Car, son président, Thierry Rajaona, a réussi à faire plier certaines décisions des autorités depuis le début de cette année. Il a mené la fronde fiscale. Et la Direction générale des impôts, DGI, a été contrainte de revoir sa copie sur de nombreux redressements fiscaux aux montants rédhibitoires à plusieurs entreprises. Eu égard à la situation encore difficile de celles concernées par ces pénalités financières. Thierry Rajaona n’a pas non plus apprécié les suppressions des avantages fiscaux accordés aux zones et entreprises franches. « Celles-ci ont plutôt besoin d’un régime fiscal incitatif et assoupli pour réparer les déficits financiers générés par des mois de crise sanitaire ».

Quand bien même, ces mesures coercitives ont été recommandées par le Fonds monétaire international, FMI. Souhaitant une progression du taux de pression fiscale ramené au Produit intérieur brut, PIB, sous forme de mobilisation des recettes publiques. Le Conseil d’administration du FMI va décider mardi de l’octroi des 69 millions de dollars, seconde tranche de la Facilité élargie de crédit, sur la base des conclusions de la mission de revue d’octobre. Conduite par Frédéric Lambert, elle a exprimé son satisfecit global sur les engagements gouvernementaux, condensés dans la loi de finances 2022.

Le GEM a été aussi en première ligne, avec d’autres entités professionnelles et patronales du secteur privé, à exiger la réouverture intégrale des frontières pour sauver les activités touristiques, plongées dans le marasme le plus total. Cette plateforme élargie de lobbying a eu gain de cause. Le pays va s’ouvrir davantage, sous certaines conditions, dès après-demain. Suivant les directives du dernier conseil des ministres.

Fort de ses quatre vint-treize adhérents directs, de ses vingt-cinq « officines », soit mille neuf cents membres actifs en tout, le GEM se présente comme un poids lourd sur la balance du dialogue public-privé, un peu moribond au demeurant. D’où l’intérêt de la rencontre d’aujourd’hui. Thierry Rajaona va encore tenir le haut du pavé par un point de presse en début de soirée.