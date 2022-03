Droit de Réponse – Réponse de l’ambassadeur de la République de Turquie à Antananarivo, à la chronique intitulée « l’Europe, d’abord une géographie »

À propos de la chronique de votre journal en date du 26 février 2022 intitulée «L’Europe, d’abord une géographie» qui fait aussi allusion à la Turquie, je voudrais attirer l’attention sur les points suivants ;

C’est avec étonnement et même consternation que j’ai lu l’article de M. Nasolo-Valiavo Andriamihaja, non seulement parce qu’il emploie un vocabulaire que certains milieux surtout d’extrême droite en Europe utilisent – d’ailleurs l’auteur semble partisan d’une Europe avec des frontières établies selon un ordre culturel et religieux – mais aussi à cause des propos malheureusement extrêmement superficiels, faisant en plus un mélange de thèmes et s’autorisant à donner de leçons, jusqu’à exhorter l’Europe à «réapprendre » sa géographie, émettant des critiques à l’OTAN (dont, pour rappel, la Turquie est un membre) allant jusqu’à employer des mots comme « couardise ».

Force est de constater que l’auteur fait des amalgames pseudo-historiques en évoquant que: «… les ancêtres des Européens avaient su maintenir hors d’atteinte des troupes sarrasines ou ottomanes …». Sans vouloir entrer dans un cours d’histoire qui n’aura ni une place thématique ni physique ici, je voudrais simplement souligner que l’Empire Ottoman, en tant que l’une des grandes entités, également de l’Europe, a eu pendant six siècles des relations aussi bien d’alliances que d’adversités avec d’autres puissances européennes, jusqu’à son entrée dans la 1ère Guerre Mondiale aux côtés de l’Allemagne et de l’Empire AustroHongrois qui a causé sa fin.

Quant à la République de Turquie, membre fondateur du Conseil de l’Europe et candidate à l’Union Européenne, c’est le pays qui, après la crise en Syrie, accueille actuellement près de 4 millions de réfugiés syriens et un nombre important de réfugiés d’autres nationalités. La Turquie est le pays ayant accueilli le plus grand nombre de réfugiés ces dernières années et se situe parmi les 2-3 premiers pays au monde en ce qui concerne l’aide (humanitaire) par habitant.

D’autre part, l’affirmation « …L’Europe s’était contentée d’incantations contre Recip Erdogan et l’Arménie fut amputée du Haut-Karabakh … » contient non seulement la faute du nom du Président de la République de Turquie, qui est Recep Tayyip Erdoğan, et non Recip (bien que voulant croire à une faute d’orthographe, il faudrait – vu le contenu de l’article – considérer cela plutôt comme une négligence), mais démontre de façon flagrante la position malheureusement très partiale, dans les meilleurs des cas superficiel là aussi, et faisant preuve d’ignorance en ce qui concerne la question du Haut-Karabakh : ou alors encore une fois M. Andriamihaja utilise une rhétorique et reprend des idées qui lui semblent bonnes, vues de loin.

Juste un petit résumé pour que les lecteurs de l’Express de Madagascar puissent avoir une information basée sur des faits concernant le Haut-Karabakh:

L’Arménie a envahi en 1991 le Haut-Karabakh en violation complète du Droit International. La région du Haut-Karabakh constituait 20% de la superficie totale de l’Azerbaïdjan. Avec cette occupation, près de 1 million de citoyens azerbaidjanais ont dû quitter leur terre. Jusqu’en 2020, avec la reprise du Haut-Karabakh par l’Azerbaïdjan et un accord tripartite avec la Russie signé le 10 novembre 2020 mettant fin à l’occupation illégale de l’Arménie pendant les 30 dernières années, il y a eu plusieurs résolutions de la part des Nations-Unies condamnant cette occupation.

Pour résumer, il semble que M. Andriamihaja se sent plutôt Européen, ce qui est évidemment son droit et son choix, mais malheureusement il fait cela avec une attitude anti-immigrants, anti-réfugiés et des idées qui vont jusqu’à la xénophobie, avec une connotation anti-islamiste apparemment aussi pleine de préjugés.

En conclusion, en le lisant je me vois dans l’obligation de considérer M. Andriamihaja « plus royaliste que le roi »!

Il me vient aussi en esprit un proverbe turc qui dit: « le son du tambour sonne agréable à distance » …