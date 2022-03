Dégâts de Batsirai – L’ARC indemnise l’État

Enfin une estimation financière des pertes économiques du passage du cyclone Batsirai. L’African risk capacity, ARC, vient à la rescousse.

Au début de cette année 2022, le pays a été fortement touché par une succession de catastrophes climatiques ayant induit des séquelles socio-économiques considérables, dont récemment le cyclone tropical intense Batsirai, enregistré comme l’un des plus forts et particulièrement dévastateurs qui ont laissé derrière eux un lourd bilan.

Sur le plan humain, le dernier point de situation sur Batsirai en date du 14 février (source BNGRC) fait état de 121 personnes décédées, 143 718 personnes sinistrées issues de 30 123 ménages, 21 922 personnes appartenant à 4 921 ménages déplacées auprès de 79 sites d’hébergement, 8 820 cases d’habitation détruites, 4 654 cases d’habitation endommagées et 7 098 cases d’habitation inondées. Ajoutés à tout cela, les dégâts sur les infrastructures qui ne sont pas des moindres ont affecté quasiment tous les secteurs, notamment l’éducation, la santé, les routes, l’eau, l’agriculture…

Par ailleurs, connaissant l’historique climatique et vu l’exposition du pays aux risques cycloniques, Madagascar a trouvé judicieux de souscrire à une assurance contre les cyclones tropicaux avec la Mutuelle d’Assurance Panafricaine pour la Gestion des Risques ARC, avec le soutien de la Banque Africaine de Développement, du Fonds Fiduciaire Multi donateurs (Royaume Uni et Suisse) et de KfW (Gouverne- ment Allemand), qui ont financé la totalité de la prime d’assurance pour la saison 2021-2022 en vue du transfert souverain du risque de cyclone pour la République de Madagascar, pour un montant de 2 000 000 dollars.

Le modèle cyclone tropical de l’ARC – utilisé par l’Assurance ARC Ltd – a estimé qu’un total de 6.174.337 personnes vivaient dans les zones touchées par Batsirai où des vents d’au moins 119 km/h ont été enregistrés. Quant aux pertes économiques causées par Batsirai à Madagascar, elles ont été estimées à 2.176.988.546 dollars. Ceci correspond uniquement aux pertes directes liées aux risques de vents et d’ondes de tempête. Ces estimations ne prennent donc pas en compte les dommages causés par les inondations ou les pertes indirectes.

Action d’urgence

Le calcul du versement d’indemnités par le modèle d’assurance, en lien avec les risques de vents et d’ondes de tempête associés à Batsirai, a été effectué en utilisant les paramètres choisis par des experts malgaches. Il s’agit de la limite globale de 11.690.000 dollars, du point d’attachement de 155.440.233 dollars et du point de dépassement de 2.359.518.806 dollars. Les résultats des calculs montrent que les pertes économiques occasionnées par Batsirai à Madagascar excèdent le point d’attachement indiqué dans le contrat d’assurance. Par conséquent, un versement d’indemnités de 10.714.206 dollars est dû au gouvernement de Madagascar au titre de la police d’assurance paramétrique 2021/22 contre les risques de cyclones tropicaux sur la base des paramètres suscités.

Faisant suite à ce déclenchement, des activités de réponse d’urgence, de relèvement et de reconstruction, sont à mettre en œuvre afin d’aider au mieux la population affectée à y faire face.

Pour ce faire, un plan définitif de mise en œuvre des activités de réponses sera établi. Ce plan comprendra les activités à mener qui seront axées sur trois types d’intervention dans les régions principalement touchées. Il s’agit notamment d’actions d’urgence pour la population touchée et vulnérable, de relèvement précoce pour les services essentiels, de reconstruction et réhabilitation durable, et d’autres diverses activités à définir selon l’évolution de la situation.

La remise officielle du chèque d’indemnité aux assurances cyclone d’un montant de 10.714.206 dollars a été effectuée hier au ministère Affaires étrangères, par le chef de bureau Pays de la BAD à Madagascar à l’endroit du Premier ministre, chef du gouvernement, représentant le gouvernement de Madagascar.