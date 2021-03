Toliara – Un tract circule sur le ministre des Sports

L’atmosphère politique dans la cité du soleil connaît une autre chaleur. Après les pillages des magasins d’Andalombazaha et la grève des étudiants de l’Université de Maninday, un nouvel événement fait le buzz. Un tract circule sur les réseaux sociaux depuis dimanche soir et concerne le ministre de la Jeunesse et des sports, Roberto Tinoka Raharoarilala. Le tract qui fait la longueur d’un papier A4 a été apparemment pris en capture d’écran et est titré « Allo Allo Allo Toliara ». Il relate des actions pas très reluisantes que le ministre aurait faites à Toliara. Le tract est signé « Vahoaka Voageja » ou « Population enchaînée » en traduction libre.