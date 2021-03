Promotion de la femme – Mialy Rajoelina en tournée nationale

Célébrer les femmes, Mialy Rajoelina, première dame, n’y manquera pas cette année, malgré le contexte Covid-19.

Mialy Rajoelina, qui milite pour l’émancipation et l’autonomisation de la femme, va faire une tournée nationale, pour faire honneur à chacune d’elle. Elle a décidé de venir dans chaque chef lieu de province pour célébrer la femme, à l’occasion du 8 mars, journée mondiale de la femme. « Dans le contexte actuel, il n’y aura pas de déplacement de personnes, dans les régions. Nous priorisons la santé avant tout. Il me tient à cœur de soutenir les femmes pour les aider à se promouvoir, s’émanciper, pour qu’elles soient autonomes », peut-on lire sur la page officielle de l’association Fitia.

La première dame a commencé so marathon à Toamasina et à Antananarivo, hier. A Antananarivo, elle a choisi de visiter l’Atelier Made for a woman, une société qui emploie des femmes, dont une partie est victime de violences. L’association Fitia collabore avec cette société pour apporter une formation et du soutien psychologique à ces femmes. Elles confectionnent des objets pour les femmes, comme des sacs, des vêtements, des chapeaux, en raphia.

Dignité

Chaque produit porte leur nom et leur histoire. La présidente de l’association Fitia est admirative de leurs talents. « Nous devons rendre à chaque femme sa dignité. Pas qu’à Madagascar mais dans le monde entier. Je suis certaine que le monde sera plus beau, si on valorise chaque femme. Dans son rôle de mère, en premier lieu, mais elle peut être, également, le pilier de la famille et peut participer au développement de la société et du pays », indique la première dame. Elle a offert des jouets aux mères qui emmènent leurs enfants dans la crèche de cette société.

Après cette visite à Ambohimanarina, la première dame s’est dirigée vers l’Est. Elle a reboisé des arbres fruitiers avec plusieurs associations de femme dans la région Atsinanana. Dans la foulée, elle a offert une unité de transformation de fruits mutualisée pour ces associations des femmes dans la région Atsinanana. Mialy Rajoelina va continuer sa tournée dans les autres chefs lieux de province, jusqu’au 8 mars.