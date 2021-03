Exportation – Vanille en stock

La campagne de la vanille 2020-2021 a été particulière. Par la crise sanitaire. Mais aussi à cause de l’interférence de l’État qui a fixé à 250 dollars le prix FOB. Une injonction ayant provoqué de passionnants débats d’école. Des planteurs soutenus par un député ont affirmé que leurs produits ne valaient plus un clou. Dans les 60 000 ariary le kilo. Et à quatre mois du terme de la campagne, le pays dispose encore de 800 à 1000 tonnes de stock. Alors que la demande mondiale ne laisse présager une ruée vers l’or vert de Madagascar. Au bout du compte, les professionnels de la filière espèrent écouler au plus 1800 tonnes sur le marché international. Une performance appréciable dans un contexte plus compliqué.