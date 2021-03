Education – Promotion de l’environnement dans les écoles

Reverdir Madagascar à travers des actions dans les établissements scolaires. Des pépinières seront implantées dans les écoles. L’Action sans frontières et Graine de vie vont offrir au ministère de l’Education deux millions de graines, par an, pour mettre en place ces pépinières dans toutes les écoles à Madagascar. Il s’agit là de l’un des projets environnementaux que la ministre de l’Éducation nationale, le Dr Michelle Sahondrarimalala, a signé avec les partenaires de son département, à l’Institut national de la formation pédagogique à Mahamasina, vendredi. Le ministère de l’Éducation nationale et ses partenaires collaborent pour promouvoir l’éducation environnementale sur toute l’île. Blues Ventures, conservation centrée sur la communauté C3 Madagascar participe à cette promotion de l’environnement à l’école, par l’offre de bourses d’étude et de formation sur l’environnement. « Ces projets vont contribuer à l’atteinte du Velirano n°10 du président de la République qui est de reverdir Madagascar, entre 2019 et 2023. », lance la ministre de l’Education nationale. Le ministère collabore, aussi, avec le Haut commissariat aux droits de l’homme du système des Nations Unies, pour promouvoir les droits de l’homme dans les écoles.