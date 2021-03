Déception – Du gaz en plein nez

Un des satisfécits de la loi de finances 2021 aura été cette réduction de la TVA de 20 à 5% frappant le gaz butane. Les distributeurs ont toujours mis en avant cette taxation prohibitive pour expliquer le niveau élevé du prix de l’énergie propre. D’un niveau inaccessible que même des foyers aux revenus confortables sont revenus au recours au charbon de bois. Augmentant un peu plus la pression sur ce qui reste des réserves forestières. 97% des ménages utilisent le bois énergie. Soit 60 kilos par an par habitant ou 18 millions de mètres cubes partis en fumée, selon les statistiques les plus récentes. Mais les prix des bouteilles de gaz n’ont pas diminué pour autant. La seule bonne nouvelle, le retour sur le marché d’une marque qui a disparu de la circulation depuis quelques mois.