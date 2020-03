Rugby – Océan Indien jeunes : Les Makis confirment leur suprématie

Joli doublé. Les Makis restent les favoris de la région. Les équipes nationales U16 et U18 ont raflé deux sur les trois titres en jeu lors de la Coupe de l’océan Indien des jeunes. Le tournoi s’est déroulé au stade des Makis les vendredi et samedi derniers. Quatre îles de la région y ont été représentées à savoir Madagascar, la Réunion, Maurice et Mayotte. Les Makis U16G ont conservé leur titre en se hissant en tête du classement final avec 9 points devant la Réunion (7 pts), Maurice (5 pts) et Mayotte (3 pts). Chez les U18G, Madagascar récupère le sacre en battant après prolongation Mayotte en finale sur le score 24 à 19. Le score était de 19 partout à l’issue du temps réglementaire. Maurice occupe, pour sa part, la troisième place et la Réunion en quatrième position. Et chez les U18 filles, la sélection malgache cède la victoire finale à l’équipe réunionnaise. La deuxième équipe malgache s’est pliée devant la formation de la Réunion sur un score net de 0 à 12. La première équipe de la Grande Île se contente, de son côté, de la troisième place devant Mayotte. En attendant, la décision de l’association du rugby de l’océan Indien sur la tenue prochainement de la compétition régionale pour les seniors prévue ce mois de mars ou avril, les Makis à VII filles se préparent pour l’heure au dernier tournoi de barrage qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo. Ce tournoi décisif se tiendra le 20 juin à Moscou. Une autre compétition de rugby à VII pour les filles est aussi programmée la même date à Maurice.