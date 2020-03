Renovation de Mahamasina – Retard des travaux en raison du coronavirus

« En raison de la propagation du coronavirus, des techniciens chinois n’ont pas pu rallier Madagascar dernièrement. Idem pour le matériel indisponible sur l’île et qu’il faut importer. De ce fait, les travaux prennent un peu de retard. »

Telles sont les explications communiquées par les responsables du projet « Stade Barea ». Un peu plus d’un mois après le début de la rénovation de l’enceinte de Mahamasina, la démolition des tribunes centrale et latérales est à son terme.

À l’heure actuelle, la China State Construction Overseas Development se penche sur la construction des fondations. Cette étape consiste notamment à descendre jusqu’à 33m sous terre. Elle s’étalera jusqu’au 26 mars.

« Aspect positif de la situation actuelle, la société chinoise fait appel à des sous-traitants sur place. Ce qui ouvre des opportunités pour les entreprises locales », rajoute-t-on auprès des responsables.

La première phase de rénovation du stade doit être bouclée avant le 26 juin. Les nouvelles tribunes devront, en effet, être inaugurées en marge de la célébration de la fête nationale.

Afin de respecter ce délai, une requête spéciale a été déposée auprès de la Com­mu­ne urbaine d’Antana­narivo. Une demande acceptée par la CUA, qui permettra à la CSOD et ses sous-traitants de travailler 24h sur 24.

A terme, ces nouvelles tribunes compteront 15 000 places. Après le 26 juin, les travaux entameront la deu­xième et dernière phase. Celle-ci comprend l’installation d’une pelouse hybride, accompagnée d’un système d’arrosage automatique et de projecteurs pour les matches de nuit ; l’élévation des gradins pour rajouter 9 700 places supplémentaires ; l’installation d’un écran géant et de caméras de surveillance; la construction de l’habillage inspiré de la forme d’un « ravinala » ; ainsi que l’aména­gement de différents locaux, boutiques, parking et d’une clôture transparente.