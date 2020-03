Natation – Championnat de Madagascar : John et Tendry signent des records nationaux

Quatre records et sept meilleures performances ont ОtО enregistrОs durant les championnats de Madagascar sur bassin de 25m.

Quatre nouveaux records battus. Deux nageurs membres de l’équipe nationale aux championnats d’Afrique zone 4 à Gaborone Botswana ont brillé lors des championnats de Madagascar sur bassin de 25m. Les sommets nationaux qui ont duré trois jours ont pris fin hier à la piscine du collège Monfort Saint Gabriel à Mahajanga. Le nageur du club Saint-Michel, double recordman à Gaborone, John Rakotomavo a actualisé deux records de Madagascar. Il a amélioré son ancien record national en 200m papillon de 2. 10. 21 contre 2. 15. 33, effectué à Malawi en 2018. Il a aussi actualisé le meilleur temps national en 800m nage libre de 9. 16. 33 contre l’ancien temps de Tony Andriamparany (9. 18. 75).

«Je me suis préparé intensivement pour pouvoir réaliser ces exploits. J’essaie toujours d’améliorer mes propres temps et les records nationaux. Mon objectif est d’aller toujours de l’avant et de promouvoir en même temps la discipline » a confié John Rakotomavo. La nageuse du Cosra Vakinankartra, Tendri­navalona Idealy Diaritiana a, de son côté, battu l’ancien record en 200m dos de Jessy Razafindramahatra (2. 27. 80) qui date de 1998. Son nouveau record est de 2. 25. 70. Et le quatrième record est l’exploit de la formation du club Saint-Michel composée de Francky, Daniel, John et Jonathan, au relais 4x100m. Le nouveau record est de 4. 06. 92 contre 4. 12. 59 du Cosfa constitué de Nomena, Jonathan, Manda et Antso. Outre ces records nationaux, sept meilleures performances y ont également été enregistrées. Tendry Tiavina Rakotobe du club Sainte Jeanne d’Arc Boeny a réalisé un triplé chez les poussins. Citons le nouveau temps en 50m dos (37. 30) contre celui de Francky Ramiakatrarivo Esca (37. 76), en 100m dos, 1 19 90 contre 1. 23. 59 de Faneva Randrianalifera, ainsi qu’en 100m quatre nages, 1. 21. 59 contre 1. 22. 04 de Lalanomena Andrianirina.

Meilleures performances

Quatre autres meilleures performances ont été aussi améliorées chez les juniors. La médaillée du championnat d’Afrique zone 4, Holy Antsa Rabejaona du Managing a actualisé deux meilleures performances. Entre autres en 50m papillon, 30. 08 contre 30. 20 de Fils Rabetsara Estellah et en 100m papillon, 1. 07. 96 contre 1. 08. 09 de Tojohanitra Randriamanjatoarimanana. Les artisanes des deux autres sont de Malalasoa Andrianirina du club Cosfa, en 200m brasse, 2. 52. 45 contre 2. 54. 78 de Stéphanie Rasoamanana et en 800m nage libre, 10. 05. 07 contre 10. 08. 11 de Murielle Rabarijaona de Saint Michel.

La Fédération a profité cette d’occasion pour primer les quatre nageurs qui ont porté haut les couleurs nationales aux championnats d’Afrique zone 4 à Gaborone. Madagascar y a raflé, en tout, dix médailles. La médaillée d’or, Tendrinavalona a reçu une prime de 200 000 ariary, puis 150 000 ariary chacun pour les médaillés d’argent et 100 000 ariary pour chaque bronze. En outre, John a eu 200 000 ariary de prime pour ses deux records nationaux. La Fédération a aussi récompensé le directeur technique national, Jean Joseph Razafimahefa, chef de délégation au Botswana en lui remettant une enveloppe de 200 000 ariary. «Chaque saison, la fédération poursuit la décentralisation des compétitions pour raffermir la collaboration avec les ligues et dans le but aussi de vulgariser la discipline» à souligné Gabriel Ramanantsoa, président de la Fédération. Rideau sur les championnats nationaux sur petit bassin, prochain rendez-vous aux championnats sur grand bassin du 15 au 18 avril à Ampefiloha.