Littérature – Trois journalistes participent à la 9e « La lit Tanà »

Le neuvième rendez-vous littéraire de l’ambassade de l’Inde à Tsaralalàna s’est tenu vendredi après-midi. Baptisé « La lit Tana », il regroupe, à rythme mensuel, les férus de la littérature. L’édition de février a vu la participation de trois journalistes parmi les neuf participants. Holy Danielle, journaliste, auteure, et photographe, Mampianina Randria, auteure et journaliste, et Zo Maminirina, poète et journaliste, ont pu partager leur passion avec l’assistance venue nombreuse.

« J’ai un projet de sortir un livre plus tard. J’ai choisi un extrait de cette œuvre pour le public d’aujourd’hui. J’ai constaté que ce que j’avait fait l’intéresse », raconte Holy Danielle. « Il n’y a pas de thème particulier. Chacun vient partager son travail aux autres. C’est une façon de voir leurs ressentis. Pour ma part, je vais sortir prochainement un recueil de poèmes sur le mariage à la campagne. Et c’est Holy Danielle qui a illustré avec des photos chaque poème », raconte Mampianina Randria.

« J’écrivais depuis toute petite. J’ai écrit dans le journal de mon lycée et dans Jeunesse Afrique. C’est maintenant que la passion de faire des poèmes me revient. L’émotion est différente quand on les clame en public. Les expériences de chaque auteur m’ont aussi enrichie», confie Vola Rakotondrazafy qui est actuellement représentante résidente de l’ONUDI à Madagascar. Ony Mihajanirina, poète et concepteur d’émission radiophonique, Rondro Rafenomalala, une poétesse, Lonaky, un slammeur, un auteur, et un traducteur, Tsiky Rabenimanga, et Fanja Rakotondrainibe, ont pu partager ce moment de partage avec Abhay Kumar, l’ambassadeur de l’Inde à Madagascar.