Liste électorale – Et si Rajoelina avait raison ?

La déclaration de la Ceni révélant l’existence de plus d’un million d’électeurs ayant le même numéro de carte d’identité nationale secoue l’opinion. Alors candidat à la présidence en 2018, Andry Rajoelina avait demandé l’audit du logiciel utilisé par la Ceni.

L’effet d’une bombe. Le secrétaire général de la Ceni Thierry Rakotonarivo a lancé un pavé dans la mare vendredi lors de la présentation de son bilan en annonçant que plus d’un million d’électeurs avaient le même numéro de carte d’identité nationale. La nouvelle a rapidement fait le tour du pays comme une traînée de poudre. Une anomalie énorme qui remet en cause la crédibilité des élections. Évidemment, les perdants aux différentes élections ont été les premiers à sauter sur l’occasion pour dénoncer l’illégalité des scrutins et l’invalidité des résultats. Le fait est que le candidat Andry Rajoelina avait soulevé des anomalies et avait réclamé l’audit du logiciel utilisé par la Ceni pour le traitement de la liste électorale et des résultats du scrutin. Les bailleurs de fonds et la Ceni lui avaient répondu que tout était fiable. Aujourd’hui, la Ceni elle même confirme les doutes émis par le président de la République. Il a donc fallu attendre presque un an et demi après, pour que la Ceni dise tout haut ce que beaucoup marmonnaient à propos de la liste électorale.

Certes la Ceni n’est pas directement responsable de cette situation mais elle reste complice pour ne pas l’avoir révélée au moment opportun. Tout était douteux dès la départ du processus électoral en vue de la présidentielle de 2018. Le recensement électoral n’a jamais été fait dans les règles de l’art et le premier tour de la présidentielle a montré qu’elle était totalement bâclée.

La Ceni avait annoncé que le nombre d’électeurs devait atteindre dix millions dès le début de la confection de la liste électorale. Le nombre d’électeurs était de huit millions lors de la présidentielle de 2013. Il fallait donc trouver deux millions de votants supplémentaires.

En 2017, le gouvernement du premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana avait organisé une opération carte d’identité nationale pour un million de citoyens. Curieusement le nombre d’électeurs augmente considérablement et disproportionnellement par rapport à la densité de la population dans des régions peu peuplées comme Androy(54,69%), Atsimo Andrefanambohijanahary ( 42,28%), Ihorombe (50,10%).

Le président du Sénat Rivo Rakotovao souligne que cette opération n’a rien à voir avec cette histoire de numéro identique et que lui même, alors président de la République par intérim, aurait demandé au Premier ministre Christian Ntsay de voir de près la confection de la liste électorale. Aujourd’hui le HVM figure parmi ceux qui contestent la validité des élections et demande à ce que l’Etat fasse une enquête. Il faut dire que tout le processus électoral était déjà préparé par le gouvernement HVM avant que le premier ministre Christian Ntsay nommé en juin 2018, prenne le train en marche.

Le TIM fulmine également contre la Ceni et la validité des élections et rappelle que ses requêtes ont été toutes rejetées par la HCC. Le TIM oublie qu’il a des députés et maires élus avec cette liste et s’empresse de s’attaquer aux autres.