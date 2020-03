Karate shotokan – Un nouveau dojo ouvre ses portes à Ambodiafontsy

Vulgarisation de la discipline. Un nouveau club de shotokan karate vient d’ouvrir ses portes à Ambodiafontsy Atsimondrano. L’inauguration officielle du club s’est tenue ce samedi. C’est le trentième de la grande famille du club Aska dans tout Madagascar.

Le dojo comporte une grande salle d’entrainement de 300m carré, équipée de tatami, vestiaires, douches et toilettes, les critères exigés pour ouvrir une telle salle. Le club compte une centaine de membres. L’équipe technique qui les encadre est dirigée par le premier responsable en la personne du sensei Herizo Josué Ramparison instructeur JKA titulaire du grade de 6e dan. Il est assisté par trois techniciens en l’occurrence Hekena Rakotomandimby, Kanto Ramparison et Mihamina Rajaonarison. «Notre objectif est de promouvoir la discipline à Atsimondrano et surtout d’éduquer les jeunes de notre quartier et ses environs » souligne sensei Herizo Josué Ramparison.

Le club a déjà brillé lors de sa participation récemment à la coupe de l’ambassadeur à Maurice. Le club avait raflé trois médailles d’or en y alignant trois athlètes. Concernant sa prochaine activité, dans le cadre de la préparation des athlètes en vue du championnat du monde JKA au Japon, le club envisage d’envoyer ses meilleurs à Maurice début avril suivre un stage en guise de regroupement.