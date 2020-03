Judo – Le club Saint-Michel fête ses soixante ans

1960-2020. Le judo club Saint Michel d’Amparibe est désormais appelé Association sportive Saint Michel de judo. Le club célébrera cette année son soixantième anniversaire. Saint Michel est l’un des plus anciens clubs de judo à Madagascar, 60 ans d’art à vivre, d’éducation et de performances. Aujourd’hui, le club compte cent cinquante licenciés dont une cinquantaine de ceintures noires.

Plusieurs judokas du club sont membres de l’équipe nationale et certains des gradés se sont engagés sur des postes clefs au sein de la ligue d’Analamanga et de la Fédération malgache de judo. Ainsi, l’année 2020 sera consacrée à la célébration du soixantième anniversaire qui sera marquée par des séries d’événements festifs et sportifs. Le calendrier de célébration est établi comme suit : une messe est prévue le 14 mars à la Chapelle du collège, suivie d’un déjeuner dansant, un moment de partage entre les anciens, parents et athlètes. Un tournoi baptisé « Warrior Games » aura lieu sur les terrains du collège le 25 avril ; C’est un événement sportif multi activités, inspiré des challenges de fitness et de parcours de combattant.

Une compétition par équipes, le tsukinami shiai pour les élites et masters aura lieu en fin septembre. Et comme bouquet final, une soirée de gala bouclera en beauté la célébration le 31 octobre. «Notre défi permanent est d’éduquer à travers le judo. Depuis des années, nos athlètes sont aussi taillés pour la performance » a confié Saïd Bruno Eric, président du comité d’organisation de la célébration. Comme palmarès, le club compte quatre participations aux Jeux olympiques et six participations aux championnats d’Afrique. Un des porte-fanions du club, Jean de Dieu Razafitratra fut le premier malgache qui avait participé aux JO (Munich 1972). Le deuxième est de Sylvain Rabary lors des JO de Moscou en 1980. En outre, Domoina Rabenantoandro et Ravololomalala ont respectivement remporté la médaille d’or et celle d’argent aux championnats d’Afrique en 1991.