Hôtel de l’avenue – Les ex-Pazzapa 3 de retour sur scène

Le dernier vendredi du mois de février vécu en apothéose. De chaudes retrouvailles du côté d’Analakely avec les noctambules de la capitale pour les artistes qui ont participé à la troisième édition du concours de télé-réalité organisée par la chaîne privée Radio Télévision Analamanga ou RTA.

À l’occasion de la célébration du 15ème anniversaire de cet événement, la mémorable et superbe formule «Tsikitsiky lava», un tube de The Pumkins, réapparaît lors d’une soirée en version cabaret programmée à l’Hôtel de l’Avenue à Analakely.

Un magnifique vendredi joli suivi par de nombreux fans qui ont vécu une ambiance nostalgique parfaitement assurée par une pléiade d’artistes qui n’ont rien perdu de leurs talents respectifs. Tour à tour, ils ont animé et repris quelques tubes célèbres et populaires des années 80 et 90. Le grand soulagement pour les dynamiques acteurs sur scène et la satisfaction pour l’assistance. Le couple Stan- Nanah, Omega, le lauréat Tahiry, Robbie, Nampoina, Haja, Hery, Stéphane et Dinah ont été égaux à eux-mêmes en partageant un suer show. À son tour, l’organisateur et coach Ihary Rapanoelina a brillé par sa contribution. Dans l’ensemble, le déroulement de la soirée a atteint son comble.