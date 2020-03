Eliminatoires CAN 2021 – Les Barea en mode conquistadors

Affûtée comme jamais. La ligne de front malga­che enregistre l’arrivée de trois nouveaux éléments.

Le milieu Hery Bastien, ainsi que les avant-centres Alexandre Ramalingom et Hakim Abdallah honoreront leur première sélection face à la Côte d’Ivoire, en éliminatoires de la CAN 2021. À cela s’ajoute le retour de William Gros, absent en novembre.

Avec les habituels Bôlida, Paulin et Carolus, l’effectif compte au total six attaquants. Soit trois titulaires et trois back-ups, dans l’optique d’un schéma tactique en 4-3-3. Les Barea se déplaceront à Abidjan en mode conquistadors. Objectif, marquer, gagner et ramener les trois points, afin de conforter leur première place dans le groupe K.

« J’attends de ces nouveaux joueurs une bonne intégration, puisque notre principal force demeure notre solidarité et notre collectif. Leur arrivée vient pallier un manque depuis le départ de Faneva », a souligné Dupuis de ses nouvelles têtes, lors de la présen­tation de la liste, samedi au Palais des sports Mahamasina. « On a ici deux attaquants aux profils différents. L’un joue en pivot. L’autre a tendance à prendre la profondeur », a-t-il poursuivi.

L’arrivée de Ramalingom et Abdallah, ainsi que le retour de Gros, poussent vers la sortie Njiva Rakoto­harimalala. Présent face à l’Ethiopie et au Niger, l’auteur du but de la qualification pour la CAN 2019 manque à l’appel.

Mêmes cadres

Au poste de portier, Nicolas Dupuis confirme encore une fois sa confiance à Adrien. Par contre, il a de nouveau appelé Dabo, à titre de doublure. Une récompense à son parcours historique en Coupe de France avec Saint-Pierre.

Idem au milieu et en défense, où le technicien français garde les mêmes cadres. Blessé actuellement, Jérémy Morel figure tout de même dans la liste. « J’espère qu’il retrouvera la compétition à la mi-mars et qu’on pourra compter sur lui en Côte d’Ivoire », a expliqué Dupuis à son sujet.

La première affiche face aux Ivoiriens est prévue le vendredi 27 mars. Les Barea débarqueront à Abidjan, le lundi 23 au soir. Ils auront quatre jours pour préparer la rencontre. Par la suite, ils prendront la direction de la Grande île le samedi 28.

Le deuxième match est fixé pour le mardi 31. Le choix de la Fédération s’est finalement porté sur le stade Barikadimy de Toamasina. « Un choix sous réserve d’homo­logation de la CAF », précise-t-on auprès de la FMF.