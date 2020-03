Droit de l’homme – Dupuis contribue à l’élimination de la délinquance

Nicolas Dupuis ne fera plus le tour de l’île, que pour chercher des talents cachés en football. A chacune de ses rencontres avec la jeunesse, il apportera des messages, pour contribuer à l’élimination de la délinquance juvénile. Il véhiculera, par ailleurs, des messages de la paix. L’association internationale Kofi Annan pour la promotion et la protection des droits de l’homme et la paix (AIKA) a demandé son appui pour atteindre ses objectifs, à savoir la promotion des droits de l’homme à Madagascar. « Ce n’est pas par hasard que nous avons choisi Nicolas Dupuis à travailler avec nous. Il a contribué au succès du football. Nous lui avons demandé de travailler avec nous pour sensibiliser les jeunes à avoir des comportements citoyens, à devenir de bons citoyens prêt à participer au développement de Madagascar », indique le directeur exécutif national AIKA, Donna Razafindrazaka.

Le coach de l’équipe nationale de Football n’a pas hésité une seconde à aider cette association. « Si je peux aider que les jeunes malgaches aient un comportement citoyen, si je peux aider à leur éducation, à mon niveau, j’accepte et je suis très fier. J’ai hâte de rendre service », souligne Nicolas Dupuis.