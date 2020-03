Des vices qui affaiblissent la Cour d’Antananarivo

Boire de l’alcool, fumer du cannabis, chiquer du tabac méritent dans le « code pénal » d’Andrianampoinimerina la peine de mort au même titre que les douze crimes capitaux. Certains auteurs se sont étonnés de cette sévérité du grand monarque merina, réputé pourtant pour son sens de justice. Mais cette sévérité s’explique aisément.

Quand il entreprend la réunification des territoires de l’Imerina, en bon stratège il s’intéresse d’abord aux habitudes- surtout mauvaises- des ennemis auxquels il veut s’attaquer. Et c’est à la Cour du roi d’Antananarivo, Andrianamboatsimarofy (1774-1794) qu’il constate le plus les méfaits de ces trois «stupéfiants ».

Lorsque le maître d’Ambohimanga juge opportun de prendre Antananarivo, son roi est décidé à lui faire face. Détermination d’autant plus grande qu’il est le gendre d’Andrianjaka, roi déchu d’Ambohimanga et remplacé par son neveu Imboasalama devenu Andrianampoinimerina.

La guerre se déroule en 1794 et est assez ardue puisqu’il faut trois campagnes pour se rendre définitivement maître de la Ville des Mille.

Mais aussi farouche que soit la résistance d’Antananarivo, Andrianampoinimerina estime que les hommes d’Andrianamboatsimarofy ont été sinon vaincus, du moins affaiblis par les trois vices que sont l’alcool, le chanvre et le tabac qui règnent à la Cour.

Il a pu remarquer que son prédécesseur, quand il discute des affaires de l’État, aime boire avec ses conseillers jusqu’à s’enivrer. Du fait de l’alcool, « il s’était cru invincible », laissant ainsi la sécurité de son royaume s’en aller à vau-l’eau.

« Je n’aime pas l’alcool », aime à répéter le roi d’Ambohimanga devant Avaradrano, tout en précisant: « À Andrianamboatsimarofy l’alcool, à moi le pouvoir. »

Ces paroles s’accompagnent généralement d’une mise en garde contre les boissonsfortes, dont l’action sur le comportement humain met en péril sa souveraineté. « Je n’aime pas l’alcool parce que l’homme ne sait plus qui détient le pouvoir. » Alcool qui, en outre, induit en erreur l’ivrogne qui se croit puissant- le temps que s’évaporent les effluves de la boisson ingurgitée- pour se retrouver finalement dans la déchéance.

« Je n’aime pas l’alcool parce que l’ivrogne ne connaît plus sa femme et ses enfants; il ne prévoit même plus l’avenir. » Et d’ajouter: « Aucun acte héroïque antérieur accompli par un homme ne pourra l’excuser, encore moins le sauver s’il est surpris en état d’ivresse. »

Et pour convaincre son peuple du bien-fondé de son interdiction, Andrianampoini­merina en fait un jour boire à un taureau une quantité suffisante pour le terrasser. Il en fait retirer le foie pour montrer combien il est ravagé.

Quand il accède au trône d’Antananarivo, il remarque que certains voire la plupart des gardes du Palais se droguent à tel point « qu’ils poursuivent les chiens, sautent dans les ravins, oublient jusqu’au respect dû à leur souverain ». Andrianamboatsimarofy n’y aurait rien vu.

Aussitôt, Andrianampoinimerina édicte une loi par laquelle il interdit à ces défenseurs du Palais de s’y adonner sous peine de mort, loi élargie plus tard à tous les territoires conquis. Et ce, parce que « le drogué n’a peur ni de ses parents, ni de ses aînés, ni d’aucune autorité; le cannabis rend l’homme sensé complètement fou, tout en attisant la folie des malades mentaux qui en deviennent très dangereux ».

Autre fait constaté par le roi à la Cour d’Antananarivo: certains gardes ne se gênent pas pour voler presque quotidiennement un panier de riz dans le grenier royal afin de l’échanger contre un peu de… tabac à chiquer. Au bout de quelque temps, il est évident que le riz ensilé diminue sensiblement.

Dans sa colère, le souverain menace les grappilleurs de la peine de mort, loi qu’il va appliquer dans tout l’Imerina. Car, dit-il, « le riz est sacré et il est interdit de le détourner. Nul n’a le droit d’échanger du riz contre un peu de tabac; réservez-le plutôt pour nourrir vos femmes et enfants et pour affronter l’intersaison. »