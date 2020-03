Coronavirus – L’épidémie s’étend toujours dans le monde

Poursuite de la propagation de l’épidémie. Plus de soixante pays en sont concernés, et le nombre de morts dépassait les deux mille neuf cents, hier.

Nouvelle augmentation du nombre de contaminations en Chine et premiers décès aux Etats-Unis et en Australie: l’épidémie de coronavirus continue à se propager dans le monde.

L’épidémie s’approchait hier des trois mille morts pour plus de quatre vingt sept mille cinq cents cas dans une soixantaine de pays – dont près de quatre vingt mille cas pour deux mille huit cent soixante dix décès en Chine, où l’activité est largement paralysée depuis fin janvier par les mesures anti contagion. (…)

La commission nationale (ministère) de la Santé a annoncé hier cinq cent soixante treize nouveaux cas de contamination, soit le total le plus lourd depuis une semaine. (…)

Le bilan des décès est en revanche reparti à la baisse, à trente cinq morts contre quarante sept annoncés samedi.

L’épidémie semble chaque jour davantage cantonnée au Hubei: tous les décès annoncés hier sauf un y sont à déplorer, ainsi que tous les nouveaux cas de contamination sauf trois. (…)

Les Etats-Unis ont annoncé samedi un premier décès sur leur sol, de même que l’Australie, hier, qui a fait état de la mort d’un ancien passager du Diamond Princess, le paquebot resté en quarantaine pendant plusieurs semaines au Japon.

Outre ce premier décès, vingt-et-un cas ont été recensés aux Etats-Unis, auxquels s’ajoutent quarante sept malades rapatriés dans le pays.

En France, au total cent personnes ont été atteintes par le nouveau coronavirus, dont deux sont mortes.

L’Italie voisine, qui a dépassé le millier de cas de contamination dont vingt neuf morts, maintient en quarantaine onze petites villes du nord.

La Corée du Sud, deuxième pays le plus touché après la Chine, a recensé hier cinq cent quatre vingt six cas supplémentaires, pour un total de trois mille sept cent trente six contaminations, dont dix-huit mortels.

L’Iran a pour sa part fait état hier de onze nouveaux décès, portant le bilan officiel à cinquante quatre morts, le plus lourd hors de Chine…