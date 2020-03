Canal des Pangalanes – La suite des travaux attendra la loi de finance rectificative

Achevé à hauteur de 70%, le tronçon du canal des Pangalanes reliant Toamasina à Mananjary est presque délesté des points noirs qui donnaient du fil à retordre aux navigateurs. Cependant, les travaux sur la partie du canal qui relie Mananjary à Manakara restent en stand By selon la présentation d’un point de situation effectuée par l’agence maritime portuaire et fluviale, la semaine dernière à Anosy, durant l’atelier de validation de la politique maritime nationale. « il faut prévoir environ un peu plus d’un milliard et trois cent vingt millions d’ariary pour réaliser les travaux de dragage des Pangalanes entre Mananjary et Manakara. Un financement devant provenir du ministère du transport et que nous attendons pour débuter le chantier » précise le capitaine de vaisseau Jean Edmond Randrianantenaina, directeur général de l’APMF. Au départ les travaux de réhabilitation du canal devait s’effectuer durant toute cette année. Cependant, l’attente de ce budget est susceptible de retarder l’achèvement de ces travaux. « Tout dépendra des parlementaires lorsque ces derniers voteront pour la loi de finance rectificative de cette année » explique Joël Randriamandranto, ministre du Transport, du Tourisme et de la Météorologie. Ce dernier rajoute que « une grande partie de la modification du budget du ministère est déjà destinée à appuyer les efforts de réhabilitation de ce canal ».