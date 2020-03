Arriérés fiscaux – Saisie des biens de Mbola Rajaonah

L’administration fiscale qui a saisi les biens de l’établissement A&C en fin de semaine vient de préciser que le mobilier de l’hôtel ne suffit pas à couvrir les lourds arriérés fiscaux de la principale concernée. « La saisie de biens meubles, effectuée le 28 février à Ivato, est en effet une exécution par voie d’huissier. Elle porte sur l’ensemble du patrimoine de Claudine Razaimamonjy, et non uniquement sur l’hôtel A&C » souligne la direction générale des impôts. Les vendredi et samedi dernier, l’Etat a procédé, en présence des représentants de l’Administration fiscale, d’huissier de justice et des forces de l’ordre, à la saisie des biens appartenant à Claudine Razaimamonjy sis à Ivato ainsi que de Mbola Rajaonah à Ambohimangakely. Saisie faisant suite à des redressements effectués sur leurs déclarations fiscales « compte tenu des renseignements obtenus du BIANCO et du SAMIFIN ainsi que des informations en possession de la Direction générale des impôts (DGI) . Les procédures sont ouvertes par des enquêtes pour fraudes fiscales, suivies de notification par toutes les voies de droit des actes d’imposition, puis par des titres de perception. » précise la DGI selon laquelle, la propriétaire de l’A&C doit un total de soixante-dix-neuf milliards ariary au fisc.