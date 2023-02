TRAVAUX – Coupure de la circulation prévue sur la RN4

Le ministère des Travaux publics a fait savoir à travers une note la coupure de la circulation sur un tronçon de la RN4 ce vendredi. Selon les explications, cette coupure prendra effet à partir de 6 heures du matin jusqu’à 13heures. La coupure intervient sur la route reliant Antananarivo et Mahanjanga sur la PK 378+000 dans le fokontany Ambalambongo, commune rurale Berivotra, district Maevatanana, région Betsiboka. L’annonce a été effectuée hier par le ministère de tutelle à l’endroit des usagers de cette route nationale. La raison de cette coupure est mentionnée comme étant le montage d’un pont dans cet axe. Il s’agit de l’installation et du montage du pont modulaire. Durant les travaux à effectuer aucune circulation ne sera autorisée. Dans l’annonce, aucune déviation ne sera prévue pour les véhicules qui vont desservir cette route. Le ministère en charge rassure que la circulation reprendra dès que l’opération sera effectuée. « La circulation sera rétablie après achèvement des travaux », a-t-on lu dans la note. Les usagers devront donc suivre les instructions sur place. Le ministère invite ces derniers à suivre les consignes et instructions données par les responsables sur les lieux.