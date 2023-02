RUGBY- TROPHÉE BARTHES U20 – Le World Trophy junior de Kenya en ligne de mire

Malagasy Rugby sur tous les tableaux. À peine la nouvelle année commencée, Malagasy Rugby a entamé sa saison 2023 par des tests de présélection de ses joueurs et joueuses. Dans la catégorie U20 garçons en préparation du Trophée Barthes, qui se déroulera du 20 avril au 1er mai à Nairobi, Kenya, après plusieurs tests-matches du 28 janvier dernier au stade makis d’Andoha­tapenaka, 70 jeunes joueurs ont été retenus pour le premier regroupement qui a débuté le 30 janvier.

Madagascar s’est hissé en groupe A regroupant les huit meilleures équipes africaines de la catégorie U20. « Madagascar prépare ce rendez-vous avec sérieux, comme à son habitude, car une place au World Trophy Junior , qui se jouera toujours au Kenya du 24 juin au 14 juillet, sera l’objectif principal, à part le titre de champion d’Afrique », confie Antsoniandro Andria­norosoa, DTN de Malagasy Rugby.

Une fois au podium

Et le DTN de continuer: « Nous entamons la première semaine de la préparation. Nous ne pouvons rien dire sur le niveau technique des joueurs. Après les tests de sélection, nous savons le travail qui nous attend. Nous avons à peu près 76 jours pour mieux nous préparer ».

Le nouveau coach, Jonah Andriankoto, est en mission pour rendre ces jeunes rugbymen plus compétitifs, capables d’affronter les sept meilleures équipes africaines du groupe A. La tâche qui attend les jeunes makis de Madagascar n’est pas simple car depuis la création du tournoi, Madagascar n’a trouvé le podium qu’une seule fois, se classant deuxième en 2021, après avoir été battu par le Kenya sur le score de 20-21.

La compétition « Trophée Barthes » a été créée en 2017, dans l’optique de prendre le relais de la Coupe d’Afri­que des moins de 19 ans. Elle rassemble les différentes équipes nationales africaines en catégorie des moins de 20 ans. Le trophée porte le nom de Jean-Luc Barthès, artisan du développement du rugby en Afrique, mort le 10 février 2016. À sa création, elle était l’unique compétition junior organisée par Rugby Afrique.

La Namibie et le Kenya sont les grands favoris du tournoi car ces deux pays ont déjà remporté par deux fois le tournoi: Namibie en 2017 et 2018, le Kenya en 2019 et 2021. L’année 2021, Madagascar a occupé la deuxième place. Depuis la seconde édition, la compétition fait office de tournoi qualificatif pour le Trophée mondial des moins de 20 ans, l’antichambre du championnat du monde.