MANDRITSARA – Affrontement entre gendarmes et villageois

Venus procéder à l’arrestation d’un individu mouillé dans un litige foncier, des gendarmes ont été chassés outrageusement par le fokonolona. Le lendemain, des éléments renforcés sont revenus à la charge pour infliger de sévères corrections aux récalcitrants. Effervescence à Mandritsara. Les forces de gendarmerie et le fokonolona se sont heurtés de plein fouet à Andilambola, dans la commune rurale d’Antsoha. Un litige foncier a mis le feu aux poudres. L’arrestation d’un villageois en conflit avec un propriétaire terrien, contre lequel le fokonolona fait front commun, a ouvert la boîte de Pandore. Ce dernier est montré du doigt de s’accaparer un terrain d’une vaste superficie alors qu’une partie est déjà exploitée et mise en valeur. Ne se laissant pas expulser aussi facilement, le chef de famille concerné a bénéficié de l’appui du fokonolona. En face, la partie adverse a porté plainte à la gendarmerie. Jeudi, tôt le matin, des éléments de la gendarmerie nationale se sont de ce fait rendus à Andalambola Antsoha pour procéder à l’arrestation du villageois menacé d’expropriation. Dénonçant une injustice, des membres du fokonolona se sont rassemblés derrière celui-ci. Arrivés sur les lieux jeudi vers trois heures du matin, les gendarmes ont été accueillis par une foule en état d’énervement total, prête à en découdre. Devant cette résistance farouche, les gendarmes sont rentrés bredouilles et l’arrestation n’a pas pu se faire. Alors que le fokonolona pensait avoir réussi à s’imposer contre les forces de gendarmerie, contraintes d’avorter l’arrestation et de repartir, ces dernières sont revenues à la charge au moment où on s’y attendait le moins. Alors qu’une accalmie planait dans les environs, un peloton de gendarmes, plus que jamais décidés à remettre les rebelles à leur place, a débarqué. Le lendemain, des éléments renforcés et bien équipés ont été dépêchés pour infliger un cinglant camouflet aux récalcitrants. Cette fois-ci, ils ne sont pas seulement venus pour procéder à l’arrestation de l’individu mouillé dans le litige foncier mais ont dans la foulée donné une sévère correction à des villageois. Le chef fokontany signale des maltraitances militaires ainsi que des formes de traitements cruels inhumains et dégradants incriminant les gendarmes.