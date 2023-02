FORCES ARMÉES – Les sous-officiers à l’honneur

Le 1er février. Au sein des Forces armées, cette date est érigée comme la journée des sous-officiers. Cette année, elle est également choisie pour démarrer la célébration du 60e anniversaire de l’Ecole nationale des sous-officiers d’active (ENSOA), à Antsirabe. Les sous-officiers ont ainsi été à l’honneur, hier, dans les camps et casernes militaires sur tout le territoire. Le point focal des événements s’est tenu à l’ENSOA, Antsirabe, sous la houlette du général Richard Rakotonirina, ministre de la Défense nationale. Le membre du gouvernement a souligné “le rôle crucial”des sous-officiers dans la hiérarchie militaire et dans la conduite des opérations militaires. Selon le ministre de la Défense nationale, “les sous-officiers sont les pierres angulaires des Forces armées. Leur rôle est crucial dans la transmission des directives du commandement aux militaires de troupe. Ils jouent également le rôle de formateurs, d’éducateurs”. Dans son allocution d’hier, le général Rakotonirina a aussi mis l’accent sur la nécessité d’une mise à jour de la formation à l’ENSOA pour que les sous-officiers soient à hauteur des nouveaux défis liés aux nouvelles menaces et aux progrès de la technologie, dont celle de la défense. L’exemplarité au sein des rangs des Forces armées, mais aussi dans la société, le respect de la loi, des règlements et de la discipline, ont aussi été soulignés par le ministre de la Défense nationale. “Les Forces armées doivent se rapprocher de la population, protéger la population et se dresser pour défendre la souveraineté nationale”, est le mot de la fin du discours du général Rakotonirina, à l’occasion de la journée des sous-officiers.