FOOTBALL- CHAN – Les Barea briguent la troisième place

Après la courte défaite sur le score de 0-1 en demi-finale contre le Sénégal, les supporteurs malgaches croient en la possibilité des Barea de briguer la troisième place au match de classement.

Quelques supporteurs et joueurs ont donné leurs avis pour pousser les joueurs de l’équipe nationale malgache à s’engager corps et âme dans la dernière bataille de ce vendredi.

Pour Rivo Blandin, professeur d’éducation physique et sportive, il a expliqué que « la troisième place est à la portée de nos joueurs. Pour ce faire, il faut bien entrer dans le match. Que chacun connaisse son rôle sur le terrain. Pour le match de demi-finale, la hiérarchie a été respectée et nos joueurs ont montré leur limite. Jusqu’aux quarts de finale, tout a été parfait ».

Et Rivo Blandin de continuer: « À partir du dernier carré c’est au tour de l’entraineur de poser toutes les stratégies. Le Sénégal a su lire notre façon de jouer et ses joueurs ont imposé des rythmes fous. Malgré la défaite, atteindre le dernier carré d’un grand tournoi mérite tous les honneurs. Pour le match de ce vendredi, il faut que nos joueurs croient en leur force, le Niger est à notre portée », conclut-il.

Distinction honorifique

Quant à José Georges Raharitiana, aide coach de l’AS Fanalamanga, il a donné son avis: « Notre façon de jouer depuis le premier match jusqu’ aux quarts de finale n’a pas changé. Les gestes sur le terrain sont prévisibles. Pour éviter les erreurs commises en demi-finale, il faut trouver des solutions pour assurer la troisième place. Que le coach ose à remplacer au bon moment. Le Niger est à la portée de nos joueurs à condition que la concentration de tous nos joueurs soit au maximum du début jusqu’à la fin du match ».

Quant à Donat Fanome­zantsoa, supporteur qui réside à Ambatondrazaka, il affirme que « les joueurs malgaches ont tout tenté en demi-finale mais la chance n’était pas de leur côté. Malgré la défaite, ils ont porté haut l’honneur du pays. Il n’y a pas de honte à avoir, au contraire ils ont marqué d’une pierre blanche cette CHAN d’Algérie. J’invite le peuple malgache à les accueillir avec tous les honneurs à leur retour au pays. Il leur reste encore un match à jouer pour la troisième place et je crois qu’ils réussiront à monter sur le podium ».

Pour Dominique Rafali­manana, fervent supporteur en provenance d’Ambohipo, il invite l’État malgache à récompenser les joueurs malgaches et le staff des Barea sans distinction. « Ce sont des héros nationaux. Personne n’a fait mieux qu’eux en football, donc j’invite l’État malgache à leur donner des distinctions honorifiques au moins le chevalier de l’Ordre national malgache pour service rendu à la nation. Quel que soit le résultat du match de ce vendredi, Madagascar est au-devant du football africain grâce aux performances de tous les joueurs, surtout l’apport du coach Rorô ».