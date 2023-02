FESTIVAL ÉVASION DANSE – Des échanges artistiques avec des danseurs internationaux

Des danseurs internationaux débarqueront dans le pays en l’honneur à la deuxième édition du festival Évasion danse qui se tiendra en mois de juillet dans la ville des milles. Pour cette nouvelle édition, le partage d’expérience ainsi que des échanges culturels et artistiques entre les danseurs locaux et internationaux y seront également au programme. Selon Julie Iarisoa, danseuse et directrice artistique du festival, « Évasion danse » est une opportunité pour les artistes malgaches de démontrer leur création. »L’événement leur permettra de s’épanouir dans le monde de la danse. Aussi, la présence de ces danseurs et chorégraphes internationaux sera l’atout de cette deuxième édition en plus des divers spectacles » ajoute-t-elle. Les organisateurs prévoient aussi un concours de danse qui se déroulera lors du festival en mois de juillet. Les inscriptions pour cette nouvelle édition sont désormais ouvertes aux intéressés.