FANDRIANA – Un imposteur brûle vif deux hommes

Trop c’est trop. Un usurpateur, prétendant être un lieutenant de la gendarmerie, a mouillé avec de l’essence et brulé vif deux innocents, dimanche, vers 10h, à Sandrandahy, dans le district de Fandriana. Il les a accusés d’être des voleurs de cloche. Les victimes ont heureusement survécu.. L’une, dans la quarantaine, a été la plus cramée. Elle se trouve maintenant sur son lit d’hôpital. Il s’agit bien de violence gratuite. Au fait, une église a perdu sa cloche, le jeudi 26 janvier, à Amboaimena, vers 15 heures. Le président a alors réuni les fidèles le lendemain matin. Un villageois est venu à l’assemblée et a affirmé avoir trouvé le bloc de fonte, dans un canal, à un kilomètre de là. La foule y est allée récupérer la cloche et l’a remise à sa place. À ce moment-là, trois hommes ont confessé le vol devant tout le monde. Les chrétiens les ont pardonnés. Le faux gendarme a appris la nouvelle et fait une petite enquête. Puis, dimanche, sous l’influence de l’alcool, il a intercepté les deux crédules et leur a pointé le doigt comme étant les voleurs. Il est à présent en garde à vue et enquêté à la gendarmerie, à Ambositra.