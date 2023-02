ENVIRONNEMENT – JEUNESSE ET REBOISEMENT – Un mariage efficace pour la protection de l’environnement

Dans un contexte de conscientisation collective sur la nécessité de protéger l’environnement, les jeunes commencent à s’activer pour corriger les effets dévastateurs des pollutions occasionnées durant ces dernières décennies. À travers le reboisement, la jeunesse malgache s’efforce de couvrir la majorité de son territoire d’arbres, pour ramener un vent sur le pays, un vent de fraîcheur et une garantie d’une belle vie aux générations futures.

Une situation alarmante…

Une prise de conscience. Tout commence juste par une simple pensée, par la réalisation qu’après quelques années, la nature sera détruite plus qu’elle ne l’est actuellement. Les conséquences seront alors pires, sûrement désastreuses. C’est une réalité que l’on doit accepter, qu’on détruit la planète plus que l’on ne l’améliore.

Madagascar, Grande île de l’océan Indien où se trouve une faune et une flore uniques. Mais pourtant, cette biodiversité est en danger. Des forêts qui jadis ont recouvert toute l’île n’existent plus actuellement, ou du moins ont radicalement diminuées. L’île verte de l’océan Indien s’est transformée en île rouge. Vu du ciel, un rouge dominant du fait de l’érosion des sols, des flammes qui détruisent encore le reste de la végétation existante. Une alerte rouge lancée chaque année pour que s’arrête ce massacre environnemental constant : «Izay mandoro ala, mandoro Tanindrazana»

Les conséquences se font sentir. Cette déforestation impacte sur le changement climatique. Le sud de Madagascar souffre depuis plusieurs années consécutives de sécheresse. Elle anéantie les cultures et les habitants dans ses régions sont donc à la fois en manque d’eau et de nourriture. Dans les grandes villes, l’air est de plus en plus pollué, des maladies touchant les voies respiratoires sont en accroissement. On subit les conséquences immédiates de cette dégradation de l’environnement et c’est aux jeunes de prendre en main la situation et d’intervenir car sans action, leur avenir et celui de la planète seraient compromis.

Reboiser pour mieux respirer…

En l’état actuel des choses, le reboisement se présente, non plus comme un simple geste écologique, mais comme étant une obligation civique que doit accomplir tout un chacun. Les faits susmentionnés témoignent de ce marasme écologique que vit Madagascar actuellement. Le dérèglement climatique, l’érosion du sol, la dégradation de la qualité de l’air font partie de ces fléaux auxquels le peuple malgache est confronté. Avec toute cette pollution ambiante, le mot vivre s’est transformé en « SURVIVRE ».

«AGIR OU PÉRIR», telle est la situation des jeunes malgaches actuellement. Pour contrecarrer les effets néfastes de cette pollution, un élan de solidarité est nécessaire. Dans l’idéal, chaque jeune de plus de 18 ans devrait au moins planter un arbre et s’assurer de sa survie. L’instauration de cette obligation ne serait que bénéfique pour la Grande île, qui est composée majoritairement de jeunes dans sa population.

Cette situation relèverait de l’utopie certes, mais les jeunes commencent à être conscients de la situation. Le dernier reboisement effectué par le Club Vintsy Aloe Vera de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de l’Université d’Antananarivo témoigne de cette conscientisation collective des jeunes. En effet, malgré les fortes précipitations amenées par une dépression tropicale, frappant Madagascar quelques jours plus tôt, les jeunes membres de ce club, ont tenu à réaliser un reboisement dans la commune d’Ambohidratrimo.

La reforestation est l’affaire de tous

Si notre île pouvait parler, elle nous aurait demandé sur ce qu’on a bien pu faire de sa magnifique couverture forestière. Consciente de cette situation malheureuse, Move Up Madagascar, une organisation de jeunesse ne ménage pas ses efforts pour sensibiliser tout un chacun, plus particulièrement ses jeunes pairs, à redonner à notre île sa charme d’antan. « Selon le rapport de l’UNICEF de 2018, 50% de la population malgache compte des jeunes de moins de 18 ans. De ce fait, il est tout à fait normal dans ce cas que les jeunes occupent une place importante et s’engagent pour reverdir Madagascar, » déclare Tsiry Randrianavelo, Président Fondateur de Move Up Madagascar. Move Up Madagascar salue les efforts entrepris par diverses organisations gouvernementales et non-gouvernementales pour rendre Madagascar une île verte. Toutefois, l’organisation a remarqué que dans la plupart des cas, les activités de reboisement manquent de suivi et d’entretien. Ainsi, cette organisation mobilise ses jeunes membres à effectuer un suivi périodique de l’évolution des plantes et est constamment à la recherche des méthodes pour améliorer ses activités de reboisement. Elle collabore, par exemple, avec WWF pour le renforcement des capacités et la gestion de projet environnemental. Toujours, selon cette association de jeunes, différents points majeurs doivent être pris en compte dans la reforestation de Madagascar. Ceci inclut, par exemple, l’amélioration des conditions de vie de la population afin que leurs moyens de subsistance ne dépendent plus majoritairement des ressources forestières et que le défrichement progressif des forêts soit compensé par des efforts de réhabilitation de tout un chacun.

Randriamasinoro Valisoa R./ RAZAFINIMANANA Antsa T.

Club Vintsy Aloe Vera de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques