CRÉATION – Les Merveilles de Madagascar en bijoux

L’artiste Rosée Andria dévoile la biodiversité ainsi que le patrimoine de l’île rouge à travers sa création de bijoux en or et en argent.

Une autre façon de raconter la richesse de l’île rouge. C’est à travers sa collection de bijoux que la jeune artiste de 24 ans fait découvrir l’originalité et l’authenticité de Madagascar. Le palais monarchique de la reine Ranavalona, les espèces endémiques comme les lémuriens, le caméléon, la tortue, ainsi que les plantes emblématiques y compris le « Ravinala » et le baobab sont tous représentés dans ses créations. « L’idée de fonder la marque Avyanna Héritage » m’est venue lors des voyages que j’ai faits dans plusieurs régions du Pays. Mon but est de me servir des bijoux comme outils de représentation de la beauté de la grande île. Chaque modèle a une signification y compris le « Rovan’I Madagasikara » qui est le plus grand Palais monarchique et le « Baobab » qui est l’un des trésors malgaches explique Josée Randria, artiste créatrice et fondatrice de Avyanna Héritage. Beaucoup de personnes sont intéressées par « Avyanna Héritage » depuis sa fondation en novembre 2022. « Parmi nos modèles, les boucles d’oreilles « Rovan’I Madagasikara », la bague caméléon, le collier « Ravinala » sont les coups de cœurs de notre clientèle. Ce sont surtout les étrangers qui sont nombreux à nous consulter. Le plus difficile dans la réalisation des bijoux c’est la personnalisation du « Palais monarchique » en version plus petite qui est très demandée par les intéressés.

Éxposition

La conception d’un modèle dure environ deux semaines pour une meilleure qualité » ajoute-t-elle. Comme Madagascar a des milliers d’histoires, la marque de Rosée Andria ne se limitera pas à sa première collection. Une exposition sur la potentialité culturelle de l’île rouge ainsi que la création de nouveau modèle dans la collection faune et héritage figurent parmi ses projets à venir.