APPUI AUX SINISTRÉS – Un numéro vert opérationnel

Faire face aux catastrophes naturelles. Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) a développé la ligne verte 930. Il s’agit d’un système d’alerte précoce, face aux catastrophes naturelles. Opérationnelle depuis peu, elle est joignable par Orange et Airtel. Le grand public peut joindre ce numéro, pour des messages d’alerte aux catastrophes, de sensibilisation au changement de comportement social sur les risques climatiques. Il peut également communiquer des informations sur les secours en cas de catastrophes, sur les inondations, sur les cyclones, entre autres. Avec ce numéro vert, les sinistrés peuvent dénoncer des problèmes qu’ils constatent dans les interventions du BNGRC, comme dans la distribution des vivres. Des centaines de personnes ont déjà essayé d’avoir des informations, via ce numéro vert, depuis. Il va faciliter les interventions du BNGRC, et en parallèle, aider la population à faire face aux catastrophes naturelles, pour qu’elle soit mieux préparée, afin de limiter les dégâts. Le dernier cyclone a laissé d’importants dégâts. Trente trois personnes décédées, une vingtaine de personnes portées disparues, quatre-vingt dix mille sinistrés, vingt-six mille cases inondées, mille cases détruites, au niveau de dix-sept régions. Tel est le dernier point de situation journalière établi par le BNGRC, hier.