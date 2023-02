AMBATOLAMPY RN7 – Un motard se tue sur le bitume

Roulant à tombeau ouvert au guidon de sa moto, un trentenaire a loupé un virage pour ensuite s’écraser sur la chaussée. Un taxi-brousse s’est jeté dans un caniveau pour éviter une collision frontale.

La mort a happé un motard sur la route nationale numéro 7 hier en début d’après-midi. Un homme de trente-sept ans a été tué sur le coup, une jeune fille, sa passagère, se trouve par ailleurs dans un état préoccupant. La rescapée est placée en observation médicale au Centre Hospitalier du District d’Ambatolampy.

La drame s’est produit aux alentours de 13h30 au point kilométrique 59, à une vingtaine de kilomètres de l’agglomération centrale d’Ambatolampy, au passage d’Ambohiniraina. De source auprès de la brigade de sécurité routière de la gendarmerie nationale d’Ambatolampy, la blessée allait rejoindre Antananarivo et le défunt était le chef de la famille pour laquelle elle devait travailler. Venu la chercher au guidon de sa Kymco GR, le trentenaire était en route pour la conduire à Tana lorsque le pire s’est

produit.

Passagers pétrifiés

D’après les informations recueillies, la moto roulait à vive allure. Devenue incontrôlable, elle a loupé un virage masqué. À la sortie de la chicane, il s’est précipité sur le bas-côté. En tentant une manœuvre de la dernière chance, il a tenté de revenir sur la chaussée, c’est alors que le scooter s’est affalé brutalement. Le constat révèle que le trentenaire a été tué sur le coup. Grièvement touché à la tête, il n’a pas survécu. D’après les témoins oculaires, le chef de famille a perdu beaucoup de sang. Le malheureux, ainsi que la deuxième occupante du deux-roues, portaient chacun un casque de protection. L’accident s’est produit sous les yeux du chauffeur et des passagers pétrifiés d’un taxi-brousse de marque Mercedes Sprinter, qui venait en sens inverse. En essayant de redresser son scooter pour tenter de revenir sur la route, le scooter s’est précipité vers le véhicule de transport en commun. Pour éviter une collision frontale avec la moto, le chauffeur du minibus a envoyé son véhicule dans un caniveau sur le côté droit de la route. Ses passagers et lui-même ont eu plus de peur que de mal.