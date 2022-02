Un taux de croissance aléatoire

Secteur réel. Au niveau international, suivant le Word Economic Outlook du FMI, la croissance économique envisagée pour 2021 est de 5,9 %. Durant l’année passée, elle aura été entravée par les résurgences de la pandémie, l’insuffisance des soutiens des Etats à l’économie, et les perturbations des chaines internationales d’approvisionnement. Pour Madagascar, la Loi des finances de 2022 (LFI 2022) établit une croissance économique de 3,5 % en 2021, dont 2,7 % pour le secteur primaire, 13,0 % pour le secondaire et 2,0 % pour le tertiaire. Selon la dernière ECE3 couvrant le dernier trimestre 2021, les ventes, les commandes et l’emploi ont été en progression, mais l’investissement et les bénéfices ont été en baisse. L’Indicateur synthétique des activités des entreprises (IAE) a été légèrement négatif. La baisse concerne surtout les petites unités de production des secteurs primaire et secondaire. Les IAE ont été positifs pour les moyennes et grandes entreprises. L’inflation a ralenti au cours du quatrième trimestre 2021, avec un glissement annuel de 6,2 % de l’Indice des prix à la consommation (IPC) en décembre 2021.