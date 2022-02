Réformes structurelles – Les départs volontaires chez Air Madagascar s’enlisent

Le flou total. Dans l’expectative absolue. Le Syndic, une de ces entités qui gèrent les intérêts de la compagnie aérienne Air Madagascar depuis sa mise en redressement judiciaire le 14 octobre 2021, a donné dix-huit jours aux employés de cette compagnie aérienne devant disparaître sous d’autres cieux, et ceux de sa filiale Tsaradia, pour déposer leur démission de leur propre gré. « Des départs volontaires assistés » selon la formule choisie par un délégué syndical qui est intervenu hier sur les antennes de Radio Antsiva. Le délai imparti par le Syndic, entamé le 13 janvier, a expiré lundi.

Mais hier, cette figure de proue du syndicalisme n’était pas en mesure de dire « combien parmi ses collègues ont osé franchir le rubicon ». Aucune information officielle n’est disponible. « Ils seraient une cinquantaine à avoir déposé leurs dossiers » a-t-il déclaré. Tout en insistant qu’il s’agit d’une simple estimation, faute de précisions exactes. Ce qui n’est pas pour répondre aux souhaits de l’État. Qui attendait une vague d’embarquement vers d’autres destinations professionnelles. Le comble pour les autorités serait de devoir passer par des licenciements massifs. Même à visage caché, cela laisserait des traces indélébiles.

Rinah Rakotomanga, vice présidente du conseil d’administration d’Air Madagascar, sur un plateau de télévision privée, n’a-telle pas évoqué le nombre de 300 personnes à laisser sur le tarmac. Qui « seraient accompagnées par des structures adéquates dans leur reconversion personnelle » a-t-elle assuré. Le ministre des Transports et de la météorologie, Roberto Tinoka Raharoarilala, sur la même chaîne, expliquait « que sur les mille quatorze salariés, six cents peuvent s’occuper des appareils constituant la flotte d’Air Madagascar, à raison de cent vingt personnes au plus pour un avion, selon les standards internationaux en la matière ».

En fait, de nombreux agents d’Air Madagascar veulent, à contrecœur, sortir par le hublot. Mais ils ignorent le contenu du plan social avancé par Roberto Tinoka Raharoarilala, sous l’impulsion du programme Fihariana et la Société nationale de participation, Sonapar. L’invité de Radio Antsiva d’hier a voulu en savoir davantage. « Nous souhaitons des clarifications par rapport à l’ancienneté passée dans cette entreprise. Quelles sont les procédures à suivre ? J’ai travaillé ici vingt huit ans durant, mais combien j’aurais comme indemnisation si j’accepte de partir? D’autant que le montant des rémunérations de quelques mois n’était pas acquis dans sa totalité. Sans compter les cotisations sociales et autres considérations dans la fiche de paie ».

Il est convaincu que « la compagnie se trouve encore dans une phase transitoire ”. Et le plan de vol devant aboutir au décollage de Madagascar Airlines, par la fusion avec Tsaradia, se compliquerait, alors qu’il devrait passer à la vitesse supérieure d’ici le mois de mars. Selon ses propres prévisions. Il est attendu plus de transparence de la part du « comité de pilotage » pour éviter tout le temps la navigation à vue.