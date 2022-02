Motocross – Triple Crown, un format innovant

La première course de motocross de l’année est prévue ce dimanche 6 février. Rendez-vous est pris au MX Park d’Iavoloha pour le Triple Crown. L’appellation décrit le format innovant pour cet évènement hors-championnat. En effet, le programme de la journée comprend trois manches, au lieu des deux habituels en MX. Une première manche de huit minutes, suivi d’un deuxième acte de douze minutes, avant l’épilogue avec la troisième joute de quinze minutes.

Le Triple Crown est à mettre au crédit d’un nouvel acteur dans le milieu de la moto tout-terrain. Il s’agit de Maxiscooter MDG, connu pour avoir été le précurseur des courses de côte à Imerikasinina: « Maxiscooter MDG accepte de relever le défi et d’apporter sa pierre à l’édifice et, de ce fait, de participer à l’organisation d’évènements offroad. »

La durée de chaque manche a été écourtée dans un but précis. Celui de permettre à tous les pilotes de différents niveaux de prendre du plaisir. « Avec le nouveau format ‘Triple Crown’, cette course est destinée à tous ceux et celles qui prévoient de rouler tranquille. Que ce soit en catégorie 1, cat. 2, juniors, vétérans ou miniverts », rajoute-t-on auprès de Maxiscooter MDG.