Météo – Batsirai s’intensifie

À 15 heures, heures locales, le cyclone intense Batsirai augmente en force et poursuit sa trajectoire vers la Grande île. Son centre se trouvait à 1 157 à l’est de Sainte-Marie. Il apporte avec lui un vent moyen à 150 Km/h avec des rafales de 210 Km/h. Il se déplace vers un cap d’Ouest-Sud-Ouest à 18 km/h. Il s’est à nouveau intensifié. La prévision par rapport à la trajectoire possible du cyclone n’a pas eu de changement significatif en termes de prévision. La menace cyclonique potentielle est évaluée pour les côtes Est du pays avec un atterrissage estimé entre Vatomandry et Mananjary dans la nuit du Samedi 05 Février 2022 au stade de cyclone mature.

L’avertissement, dont l’alerte verte, est maintenue pour Antalaha, Analanjirofo, Toama s ina , Vohibinany (Brickaville), Vatomandry, Mahanoro, Antanambao Manampotsy, Nosy Varika, Mananjary, Manakara, Vohipeno, Farafangana, Vangaindrano et Tolagnaro. La vigilance est de mise. Les populations concernées par les alertes sont spécifiquement invitées à suivre l’évolution de ce système. Avec l’approche de Batsirai, les alizés se feront sentir à compter de cette nuit avec déjà quelques rafales à prévoir sur les côtes Est. Les usagers maritimes de l’ensemble des côtes Est sont ainsi priés de ne plus s’aventurer en mer.