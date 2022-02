Import-export au scanner

Les exportations de vanille ont augmenté de 18,2% en 2021, avec la hausse de 47,2 % de la quantité exportée pour atteindre 2 463,8 tonnes, après 1 673,9 tonnes en 2020 et ce, malgré la baisse du prix moyen du Kilo de 304,4 à 244,5 dollars US (-22,0 %). Les importations ont été en accroissement de 30,7 % en valeur nominale : matières premières (+48,4%), biens alimentaires (+43,5 %), entreprises franches (+43,2 %), énergie (+34,9 %), biens d’équipement (+17,5 %) et biens de consommation (+13,1 %). Les opérations en « capital et financier » ont affiché une balance positive de 7,7 % du PIB en 2021, contre 3,8 % en 2020. Les « aides budgétaires» et « prêts projets » ont représenté 3,8 % du PIB selon les données provisoires, contre 1,7 % en 2020.

Le stock des réserves officielles de change a été de 2 286,7 millions de dollars US à fin décembre 2021 (6,4 mois d’importations de Biens et services non-facturés ), contre 1 928,7 millions de dollars US à fin 2020 (6,0 mois). L’euro a valu 4 470,1 ariary à fin 2021, soit une appréciation de 2,6 % de l’ariary sur le dernier trimestre 2021 et de 4,6 % sur l’année. Le dollar US a été de 3 956,7 ariary à fin 2021, soit une dépréciation de 0,4 % de l’ariary sur le trimestre et de 3,4 % sur l’année.