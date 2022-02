Handball – IHF Trophy : Cadets et juniors affûtent leurs armes

Se préparer en vue de l’IHF Trophy de la zone 7 cadets et juniors qui se jouera aux Comores du 20 au 25 avril. Plus de quarante jeunes joueurs présélectionnés sont concernés par ce stage bloqué à Vontovorona jusqu’ au 15 février. Ils sont issus des ligues d’Analamanga, Analanjirofo, Atsimo-Andrefana, Atsinanana, Bongolava, Diana, Haute Matsiatra et Ihorombe. L’objectif est de constituer deux équipes nationales, de cadets et juniors, capables de défendre et de porter haut les couleurs du pays. Car l’IHF Trophy est une compétition qui réussit à nos porte-fanions.

Ce premier regroupement de quinze jours permettra aux dirigeants et entraineurs de mieux cerner les problèmes des jeunes joueurs et de trouver des solutions pour les aider à assimiler les nouvelles méthodes et façons de pratiquer le handball. Seize entraineurs qui mettent en application leurs acquis du dernier stage effectué à l’Académie des Sports d’Ampefiloha, sont également logés à Vontovorona. Ce tournoi est destiné aux pays dont les compétitions des catégories de jeunes (cadets et juniors) sont moins développées.

Double importance

IHF est organisé par la Fédération internationale de handball depuis 2011. Il s’agit d’un tournoi biennal disputé entre nations émergentes dans les catégories des moins de 21 ans et des moins de 19 ans.

Ce rendez -vous aux Comores a une double importance. Primo, c’est la première sortie des joueurs malgaches depuis l’accession de la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération malgache de handball présidée par Régina Clarisse Raheriarijaona. Il faut donc ramener de bons résultats.

Secundo, les handballeurs malgaches ont ravi le dernier titre en 2019. Ils sont, de ce fait, obligés de renouer avec le titre afin de gagner confiance en eux-mêmes pour affronter les Jeux des Iles de 2023 qui se profilent déjà à l’horizon. Une victoire à l’IHF Trophy aux Comores remontera à bloc le moral de nos joueurs et suscitera la crainte des autres équipes de l’océan Indien.