Football – Mercato : Arnaud signe chez El Gouna

Arnaud Randrianantenaina s’est engagé pour deux saisons avec El Gouna FC, en Égypte. Quant à Marco Ilaimaharitra, il est désormais lié avec le Racing Charleroi jusqu’en 2024, en Belgique.

Le point après la clôture du mercato. La nouvelle du transfert d’Arnaud Randrianantenaina a fait grand bruit, hier. Le jeune attaquant des Barea quitte définitivement l’océan Indien. Il prend la direction de l’Afrique du Nord. Yaya a signé chez El Gouna FC, en première division égyptienne. Il y retrouvera un coéquipier en sélection, en l’occurrence Abel Anicet Andrianantenaina, qui joue au Future FC. « Il est en Égypte depuis quinze jours. Il vient de parapher un contrat professionnel de deux ans. L’agence Sportback, avec laquelle il est lié, a traité toutes les démarches administratives », confie un de ses proches.

Yaya est l’un des espoirs malgaches les plus prometteurs. Ses performances avec les Barea, notamment en éliminatoires du CHAN, démontrent tout son potentiel. Il évoluait à La Réunion depuis l’an passé. Plusieurs clubs maghrébins étaient sur sa piste ces dernières semaines, d’après les bruits de couloir. On parle notamment d’une formation algérienne. Mais l’avant-centre de vingt-et-un ans atterri finalement en Égypte. Et tous espèrent que le pays des Pharaons lui servira de tremplin vers l’Europe.

En parlant du Vieux Continent justement, Marco Ilaimaharitra y est parfaitement installé. L’international malgache a prolongé son bail avec le Racing Charleroi Sporting Club.

Élément incontournable

Il est désormais lié avec l’équipe belge jusqu’en 2024. Il avait débarqué au RCSC en 2017, en provenance du FC Soch aux en France. Depuis, le milieu de terrain de vingt-six ans a pris du galon. Il s’est imposé comme un élément incontournable. Il a hérité du brassard de capitaine l’an dernier. Il a aussi passé récemment la barre des 150 apparitions. Cette prolongation de contrat vient confirmer le statut de cadre indiscutable.

Toujours en Europe, Mathyas Randriamamy reste au Paris Saint-Germain. Le jeune portier des Barea avait été placé sur la liste des prêts, il y a quelques jours, au même titre que plusieurs autres coéquipiers. Le mercato hivernal a fermé ses portes dans la nuit du lundi 31 janvier au mardi 1er février. Aucune information concernant son prêt n’a été publiée par le PSG. Ce qui signifie que le gardien de dix-huit ans continuera de revêtir le maillot parisien. Il avait signé son premier contrat professionnel avec Paris au mois d’août 2021. Celui-ci court jusqu’en 2024.