Filet de sécurité – Retour salutaire du Tsena Mora

Le président de la République a annoncé hier à Toamasina la remise en service des Tsena Mora. Une bouffée d’oxygène pour les plus vulnérables.

À fond sur le « sosialimbahoaka ». Le président de la République a répondu hier à Toamasina au cri du cœur de la majorité des Malgaches en apportant une solution face à la hausse incessante des prix des produits et à la faiblesse du pouvoir d’achat. Andry Rajoelina a relancé les Tsena Mora dans le grand port à Tanambao V pour soulager la population. « La hausse des prix nous préoccupe tous les jours. C’est la raison pour laquelle nous allons relancer les Tsena Mora où les produits seront vendus à moindre prix.» Les Tsena Mora incarnent l’entraide entre les dirigeants et la population . Un retour salutaire pour la population complètement dépassée et abattue par la hausse vertigineuse des prix . La nouvelle a été favorablement accueillie par la population.

Les Tsena Mora seront déployés dans tout Madagascar à raison de deux fois par semaine. « Lorsque j’étais à Andekaleka, une dame est venue me voir en pleurant. Elle a demandé de l’aide face au coût de la vie. J’ai donc décidé de vendre le riz à 1000 ariary le kilo puisque je sais très bien qu’au delà de ce prix, beaucoup de ménages ne peuvent plus acheter. Chaque ménage aura droit à cinq kilos deux fois par semaine. Je crois que cela pourrait suffire. L’huile coûtera 5000 ariary le litre » a révélé le président. Des prix nettement abordables et l’Etat a dû faire des sacrifices pour combler la différence.

Soutien mutuel

« Nous devons nous soutenir mutuellement face à la conjoncture. Et nous devons tout faire pour aider la population » a souligné Andry Rajoelina. Le ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy a tenu à rassurer la population de la pérennité des Tsena Mora.

« Aucun ménage ne sera oublié. Le Tsena Mora couvrira tout le pays, tous les fokontany de même que le Vary Tsinjo. Le Tsena Mora appartient à nous tous et il faut le préserver pour qu’il puisse durer. Les vols, la corruption sont les ennemis du Tsena Mora. Il faut dénoncer tout acte illicite autour de la gestion des Tsena Mora» a-t-il recommandé. Des propos renchéris par le président de la République. « Des gens sans scrupules détournent le riz destiné à la population au profit de leur intérêt personnel. Il faut dénoncer de tel comportement puisque cela détruit le Tsena Mora. » a recommandé le président.

Le ministre Razafindravahy a rajouté que d’autres PPN seront disponibles dans les Tsena Mora avant d’exhorter la population à soutenir le président dans ses actions pour sauver le pays. C’est le soutien mutuel renfermé par l’esprit du Tsena Mora.